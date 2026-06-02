Forza Italia Santa Marinella, D'Ottavio: "Autorizzati a parlare solo io, Fazzone e Battilocchio" • Terzo Binario News

“Con questa nota intendiamo chiarire definitivamente che, per quanto riguarda il Comune di Santa Marinella, gli unici autorizzati a parlare a nome di Forza Italia sono il sottoscritto Roberto D’Ottavio, delegato comunale del partito, il coordinatore regionale Senatore Claudio Fazzone e il coordinatore provinciale Onorevole Alessandro Battilocchio.
Nessun altro è autorizzato a rilasciare dichiarazioni, indicazioni politiche o prese di posizione riconducibili ufficialmente a Forza Italia sul territorio di Santa Marinella.
In una fase politica delicata come quella attuale, riteniamo necessario evitare equivoci, speculazioni politiche di carattere locale che rischiano soltanto di creare confusione tra gli elettori e tra gli iscritti del partito.
Forza Italia continuerà ad operare con chiarezza, responsabilità e nel pieno rispetto della linea politica indicata dagli organismi ufficiali del movimento”.
Roberto D’Ottavio
Commissario Forza Italia Santa Marinella