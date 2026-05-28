Al via la Sagra della Tellina • Terzo Binario News

La Proloco di Passoscuro ha organizzato la 48° edizione della Sagra della Tellina, patrocinata dal Comune di Fiumicino, in programma dal 29 Maggio 2026 al 31 Maggio 2026.
Per poter permettere iol regolare svolgimento della manifestazione sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti:
1 – Chiusura al traffico veicolare ed istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata in:
• Piazza Domenica Santarelli, dalle ore 15.00 del 28 Maggio 2026 alle ore 15.00 del 01 Giugno 2026 e comunque fino alla fine dell’evento;
• Via Valledoria, nel tratto compreso tra Via Oliena (esclusa) e Via Florinas (esclusa) dalle ore 15.00 del 28 Maggio 2026 alle ore 04.00 del 01 Giugno 2026 e comunque fino alla fine dell’evento;
• Via Valledoria, nel tratto compreso tra Via Florinas e Via Sanluri (esclusa) dalle ore 06.00 del 29 Maggio 2026 alle ore 02.00 del 01 Giugno 2026 e comunque fino alla fine dell’evento;
• Piazza Salvo D’Acquisto, dalle ore 08:00 del 28 Maggio 2026 alle ore 15.00 del 1 Giugno 2026 e comunque fino alla fine dell’evento;
• Via Florinas, nel tratto compreso tra Via Ardauli (esclusa) e Via Torralba(esclusa) dalle ore 06.00 del 29 Maggio 2026 alle ore 02.00 del 01 Giugno 2026 e comunque fino alla fine dell’evento;
• Via Sanluri, nel tratto compreso tra Via Valledoria (esclusa) e Via Torralba (esclusa) dalle ore 06.00 del 29 Maggio 2026 alle ore 02.00 del 01 Giugno 2026 e comunque fino alla fine dell’evento;
• Via Gonnessa e Via Assemini, escluso residenti ma solo per esigenze improrogabili, con istituzione di doppio senso di marcia, dalle ore 15.00 del 28 maggio 2026 alle ore 15.00 del 01 giugno 2026 e comunque fino al termine dell’evento;
• Via Abbasanta, nel tratto compreso tra Via Carbonia e Via Sanluri escluso residenti ma solo per esigenze improrogabili, con istituzione di doppio senso di marcia, dalle ore 06.00 del 29 Maggio 2026 alle ore 02.00 del 01 Giugno 2026 e comunque fino alla fine dell’evento;
• Via Sennariolo, nel tratto compreso tra Via Neoneli e Piazza Domenica Santarelli, escluso residenti ma solo per esigenze improrogabili, con istituzione di doppio senso, dalle ore 15.00 del 28 Maggio 2026 alle ore 02.00 del 01 Giugno 2026 e comunque fino alla fine dell’evento.
3 – In occasione della passeggiata in bicicletta per il giorno 31 maggio 2026, chiusura al traffico veicolare, dalle ore 09.00 fino al termine della pedalata, limitatamente al passaggio dei partecipanti di:
• Piazza Domenica Santarelli, Via Valledoria, Via di San Carlo a Palidoro, sterrato, Via Tre Denari, sottopassaggio Stazione ferroviaria di Palidoro, Via Aurelia, Via di Granaretto, Via di Casale Sant’Angelo, Via Lorio, sterrato di Via Castello Lombardo, Via della Torre di Pagliaccetto, Via di Prato Gelsi, sterrato, Via Galtelli, sottopasso Via Aurelia, sterrato, Via della Muratella Nuova (altezza centro Breccia), Via della Stazione di Maccarese, Via della Muratella Nuova (direzione cimitero) o sottopasso della Stazione Ferroviaria di Maccarese, Via di Castel San Giorgio (pista ciclabile), Via del Buttero, Viale Rospigliosi, Via delle Pagliete, sterrato Agricola Silvestri, Viale Maria, Via San Carlo a Palidoro, Via Valledoria, Piazza Domenica Santarelli.