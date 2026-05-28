Sabato open day della Cie a Roma • Terzo Binario News

L’Open Day dedicato alla Carta di Identità Elettronica (CIE) continua sabato 30 maggio, con le aperture straordinarie degli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52.
Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione dell’Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 29 maggio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.
Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.
ORARI DEGLI EX PIT, DELLA SEDE DI VIA PETROSELLI 52, SABATO 30 MAGGIO 2026
Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e il Pit di via Petroselli 52 saranno aperti sabato 30 maggio dalle 8.30 alle 16.30.