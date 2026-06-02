Traversale, sopralluogo al cantiere Monte Romano Est – Tarquinia • Terzo Binario News

Mercoledì 3 giugno alle ore 10.30 si terrà un sopralluogo congiunto per l’avvio dei lavori riguardanti il completamento della tratta Monte Romano Est – Tarquinia.
Al sopralluogo saranno presenti, tra gli altri, tra gli altri, il Commissario Straordinario di Governo, Ilaria Coppa, l’Assessore Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture, Manuela Rinaldi, il Presidente della 8ª Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, Mauro Rotelli ed il Responsabile delle Nuove Opere del Lazio di Anas, Paolo Nardocci per verificare lo stato di avanzamento dei lavori del 1° stralcio della tratta Monte Romano Est – Tarquinia.