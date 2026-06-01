Asl Roma 4, "successo e partecipazione alla giornata One Health a Campagnano" • Terzo Binario News

Inaugurazione della Casa della Comunità e Villaggio della Prevenzione da record, con oltre 600 prestazioni erogate

Oltre 600 prestazioni sanitarie sono state erogate dalla ASL Roma 4, in occasione della Giornata “One Health” a Campagnano di Roma, iniziativa promossa per unire la tutela dell’ambiente al benessere delle persone.

Il cuore pulsante dell’evento è stato il Villaggio della Prevenzione che ha registrato un forte successo di partecipazione con 142 esami eseguiti a bordo del truck specialistico tra test colon-retto, mammografie e Pap test; 61 accessi allo Screening HCV, di cui 31 prelievi e 26 valutazioni del rischio diabetico, che hanno permesso ad 8 persone a rischio medio-alto di ricevere un’immediata visita specialistica.

L’Ambulatorio di Nutrizione ha gestito 61 consulenze, mentre 56 sono stati i controlli di misurazione dei parametri vitali. Si contano 88 Vaccini con 4 consulenze e 19 accessi per il Consultorio. Un boom di 81 contatti per il Servizio per le Dipendenze (SerD), grazie ai test interattivi con gli speciali occhiali distorsivi ed infine, 80 accessi per le attività informative sulla Sicurezza negli Ambienti di Vita (per la prevenzione degli incidenti stradali e domestici) e 45 per la promozione della salute nei Luoghi di Lavoro che Promuovono la Salute.

Forte presenza è stata riscontrata anche alla “Passeggiata Eco-storica” legata al Gruppo di Cammino, con 121 camminatori tra adulti e bambini, attività quest’ultima, che contrasta la sedentarietà nell’ambito del progetto “Prescribe to FITT” della Dott.ssa Valentina Iannucci, Direttore f.f. del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, guidata dal Walking Leader Simone Di Giovanni e arricchita dalle narrazioni storiche del Direttore del Museo del Pellegrino, Michele Damiani.

Successiva è stata l’inaugurazione della Casa della Comunità di Campagnano di Roma, presidio strategico per la sanità di prossimità, momento tanto atteso a cui hanno presenziato i vertici della ASL Roma 4, il Direttore Generale Dott.ssa Rosaria Marino, il Direttore Sanitario Dott.ssa Cristiana Bianchini e il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott. Pierluigi Ugolini, i rappresentanti della Regione Lazio, il Vice Presidente Roberta Angelilli, l’Assessore ai Servizi alla Persona Massimiliano Maselli e la consigliera Marika Rotondi, il Sindaco di Campagnano di Roma Alessio Nisi e l’Assessore Anna Lorenzetti. Lo “Science Lounge” è stato caratterizzato dagli interventi dell’esperto dell’ENEA Vincenzo Cesi, dell’Assessore con delega all’Ambiente del Comune di Campagnano di Roma e al Parco Regionale di Veio Pietro Mazzarini, del Coordinatore GP Fabio Neri e del Medico di Famiglia, la Dott.ssa Marta Petetti.

“La straordinaria risposta dei cittadini – commenta il Direttore Generale, Dott.ssa Rosaria Marino – conferma ancora una volta che portare la sanità pubblica direttamente nelle Piazze è la scelta giusta, in quanto si configura come un’azione concreta che accorcia le distanze e risponde in modo tangibile alle reali necessità della Comunità”.