Ballottaggio Santa Marinella, Minghella: “Nessun accordo e nessun sostegno, si va all'opposizione” • Terzo Binario News

“Non sosterremo nessuno dei due candidati al ballottaggio. Non ci saranno apparentamenti, accordi politici o trattative. Il mandato che abbiamo ricevuto è chiaro: rappresentare con serietà, autonomia e responsabilità il 25% della città che ha scelto la nostra proposta”.

Lo dichiara Emanuele Minghella, candidato sindaco alle elezioni comunali di Santa Marinella, annunciando la posizione della coalizione in vista del secondo turno.

“Abbiamo ascoltato le liste, i candidati e le persone che hanno sostenuto il nostro percorso. La scelta è stata assunta con equilibrio: non possiamo trasformare il consenso ricevuto in una trattativa di potere o in un accordo di convenienza”.

Secondo Minghella, il risultato del primo turno ha consegnato alla sua coalizione un ruolo preciso.

“Più di un cittadino su quattro ha scelto una proposta autonoma, civica, riformista e concreta. Quel voto non può essere spostato a tavolino. I nostri elettori sono liberi e maturi: ciascuno farà la propria scelta secondo coscienza”.

“Il nostro impegno non finisce qui – prosegue Minghella –. Saremo presenti in Consiglio comunale e lavoreremo dai banchi dell’opposizione con serietà, competenza e spirito costruttivo. Controlleremo gli atti, avanzeremo proposte e difenderemo le priorità che abbiamo portato in campagna elettorale: decoro, servizi, sociale, sviluppo economico, Santa Severa, rioni, giovani e qualità della vita”.

“Non saremo un’opposizione pregiudiziale, ma nemmeno una forza disponibile a logiche di scambio. Valuteremo ogni scelta amministrativa nel merito, sostenendo ciò che sarà utile alla città e contrastando ciò che riterremo sbagliato”.

“Il voto del 25% dei cittadini – conclude Minghella – ci affida una responsabilità importante: tenere viva una proposta autonoma per Santa Marinella e Santa Severa. Lo faremo senza accordi di palazzo e senza rinunciare alla nostra identità. La campagna elettorale è finita, il lavoro per la città continua”.