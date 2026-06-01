Caserma dei pompieri di Ostia, la Cgil: "Tutta la comunità a rischio" • Terzo Binario News

“La sede dei vigili del fuoco di Ostia è stata dichiarata inagibile. A rischio la sicurezza di

un’intera comunità”, lo dichiarano in una nota stampa Francesca De Rugeriis, Segretaria FP

CGIL Roma e Lazio, e Lucio Tuscia, Coordinatore Vigili del Fuoco FP Roma.

“Sabato 30 maggio, la sede di Via Celli dei Vigili del Fuoco è stata evacuata, perché dichiarata

inagibile. La sede di Ostia conta all’incirca duemilacinquecento interventi l’anno – mille solo

nel periodo estivo – e un organico superiore alle cinquanta unità.

Uomini e donne che saranno trasferiti fino a data da destinarsi presso la struttura di Fiumicino. Un disagio organizzativo per le lavoratrici e i lavoratori, ma anche un incredibile rischio per il quadrante del litorale romano.

Lasciare una così ampia zona della Capitale, in un’estate che si prospetta torrida,

senza un adeguato presidio di prossimità è un enorme fattore di rischio per migliaia di

cittadine e cittadini che vivono nel X Municipio”.

“Da anni – continuano – denunciamo come FP CGIL problemi strutturali e un costante

deterioramento dell’edificio, proprietà del Comune di Roma. A queste segnalazioni sono

conseguiti interventi sporadici e assolutamente non risolutivi. Un’incuria che ha portato al

crollo parziale del soffitto della sala operativa. È necessario che si intervenga nel minor tempo

possibile per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Il trasferimento a Fiumicino è una

misura emergenziale che non si può prolungare nel tempo. Questo perché totalmente

incompatibile con un efficace organizzazione del lavoro e con la sicurezza delle operatrici e

degli operatori costretti a percorrere lunghi tratti per coprire la zona di competenza. Lasciare

Ostia senza un presidio dei Vigili del Fuoco in un periodo critico per il caldo e la maggiore

densità abitativa è semplicemente una follia.”

“Chiediamo – chiude la nota – che venga mantenuta la piena operatività della 13A (squadra

di Ostia) trovando una sistemazione, sia per i mezzi sia per il personale, temporanea

all’interno del Municipio X. Ne va della sicurezza di tutte e tutti noi.”