Ladispoli Attiva: “Zero aiuti comunali su mensa scolastica e sport per le famiglie a basso reddito” • Terzo Binario News

“Mercoledì, nel corso del Consiglio Comunale, abbiamo presentato una domanda di attualità che riguarda il benessere delle famiglie nel nostro comune, in particolare quelle più fragili sotto il profilo economico.

In passato l’amministrazione comunale si è impegnata, con fondi stanziati ad hoc, ad aiutare le famiglie con un Isee sotto gli 8 mila euro a coprire fino a tre mensilità della mensa scolastica e a sostenere la partecipazione allo sport per i figli di famiglie numerose e con redditi bassi. In relazione alla partecipazione alle attività sportive, lo scorso anno hanno beneficiato del contributo comunale ben 180 famiglie.

Tuttavia, fino ad ora, non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione riguardo a possibili iniziative simili per quest’anno. Nel corso del Consiglio, abbiamo chiesto al sindaco Grando di chiarire i piani dell’amministrazione comunale su questi due punti.

Purtroppo, il sindaco ha replicato in aula senza fornire risposte esaurienti, limitandosi al solito “verificheremo, vedremo”, senza dare alcuna indicazione concreta. È importante che le famiglie del nostro comune possano avere la certezza di un adeguato sostegno economico, soprattutto quelle più in difficoltà dal punto di vista reddituale.

Attendiamo con interesse una risposta chiara dall’amministrazione comunale perché l’accesso al servizio mensa e le attività sportive sono fondamentali per il benessere dei bambini e ragazzi, e il comune non può lasciare indietro nessuna famiglia né affidarsi al solo mecenatismo dei privati”.

Ladispoli Attiva