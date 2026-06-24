A Fregene controlli congiunti di Municipale e Carabinieri • Terzo Binario News

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, sono stati effettuati servizi congiunti sul litorale tra la Polizia Locale e i Carabinieri della Stazione di Fregene.

L’attività ha riguardato sia controlli di natura amministrativa presso alcune attività presenti nella zona, sia servizi preventivi ad alto impatto finalizzati alla sicurezza stradale e al contrasto della guida in stato di ebbrezza.

Nel corso delle verifiche sono state riscontrate numerose irregolarità, per le quali sono state elevate sanzioni per un importo complessivo superiore a 14.000 euro.

“Le attività hanno visto l’impiego di numerose pattuglie impegnate nell’esecuzione di accertamenti etilometrici sui conducenti fermati. All’esito delle verifiche sono state ritirate diverse patenti di guida e deferiti all’Autorità Giudiziaria diversi soggetti per violazioni connesse alla guida in stato di ebbrezza.

La Polizia Locale, nell’ambito delle attività di polizia giudiziaria in corso, ha inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria un soggetto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, che avrebbe posto in essere una condotta finalizzata a ritardare lo svolgimento di urgenti accertamenti di polizia giudiziaria.

Il dispositivo messo in campo si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree del litorale di Fregene maggiormente interessate dalla presenza serale e notturna di utenti e veicoli.

L’obiettivo dei servizi congiunti tra Polizia Locale e Arma dei Carabinieri è quello di garantire maggiori livelli di sicurezza urbana e stradale, attraverso un’attività costante di prevenzione e controllo a tutela della collettività.