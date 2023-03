Torre Flavia prima aerea protetta gestita dai bambini • Terzo Binario News

Scuolambiente e Salviamo il Paesaggio Roma Nord, con i propri volontari, hanno apposto vari cartelli informativi preparati dai piccoli

Scuolambiente e Salviamo il Paesaggio Roma Nord, con i propri volontari, hanno infatti apposto vari cartelli informativi con bellissimi disegni realizzati dagli studenti della scuola primaria per sensibilizzare alla tutela di questo bene ambientale.

I cartelli, che sono frutto degli eco-laboratori realizzati nelle scuole da Scuolambiente, invitano i visitatori al rispetto della flora e della fauna e forniscono le indicazioni per una corretta fruizione dell’aerea.

Così i visitatori e gli stessi bambini, che accederanno all’Oasi dall’area Nord potranno vedere una cartellonistica assolutamente innovativa e proprio per questo di grande impatto.

“Siamo sicuri che di fronte ad un cartello realizzato con tanta sapienza e amore dai bambini ciascuno avrà un atteggiamento di maggior attenzione verso il territorio” racconta la Presidente di Scuolambiente Maria Beatrice Cantieri “Un ringraziamento speciale alla Fondazione Cariciv per aver voluto sostenere questa innovativa segnaletica e a coloro che hanno contribuito stamattina alla riuscita della nostra operazione nell’area nord della palude di Torre Flavia”. L’iniziativa di Scuolambiente denominata “Adottiamo la Maremma di Campo di Mare” si è svolta alla presenza di Roberto Giardina, delegato del Sindaco di Cerveteri per le aeree protette ed è stata partecipata da un folto gruppo del suo Forum Giovani e dalla Mascotte, che guidati dalla professoressa Leda Bressanello hanno fatto la semina e messo a dimora alcuni bulbi di gigli di mare. Molti fruitori dell’area, incuriositi da quanto stava accadendo, si sono fermati a parlare con i volontari e a chiedere informazioni. “Un grazie particolare a: Rosario, Settimo, Walter, Giulia e Davide, Leda, Fiammetta, Daniele, Pietro e Giorgia, Niccolò, Matteo e Aurora, Giovanni con Diego e Manuel. Grazie a Sabrina e Gianluca Vannoli per la collaborazione ed il sostegno” conclude la Presidente Cantieri