Un toro è precipitato in una buca profonda due metri. È quanto accaduto lunedì 27 luglio – poco dopo le 12 – a Castelnuovo di Porto, in via di Valle Muta.

Sul posto i Vigili del fuoco di Montelibretti (5a) e il medico veterinario per sedare l’animale, al fine di permettere ai soccorritori di lavorare in sicurezza.