Torneo dei Butteri 2023, la Sughera spodesta il Poggiarello FOTO • Terzo Binario News

Dopo cinque anni di dominio, vince il rione giallorosso

La Sughera spodesta il Poggiarello e vince il Torneo dei Butteri 2023. La 33esima edizione dei giochi a cavallo, che si sono tenuti nella cornice canonica del polo fieristico de La Nocchia, ha visto trionfare il rione giallorosso al culmine di una competizione divertente, accesa, aperta e che si è giocata – e decisa – sul filo dei secondi.

Ad alzare lo stendardo sono stati i cavalieri Pierluigi Papa su Kyra, Alessandro Papa su Medina, Alessio Testa su Principessa e Daniele Piermarini su Coletta (di riserva).

Con una novità curiosa rispetto al passato: nel gioco del vitello, in quattro casi su sei, ha avuto la meglio il bovino che correndo non si è fatto impastoiare.

Riavvolgendo il nastro, con un bel vento che ha rinfrescato la Nocchia, nel primo gioco si è capito subito che la Sughera fosse in palla.

Infatti nel percorso con l’anello da infilare nell’asta – oltre ad apertura e chiusura del cancello con lo slalom dei cavalieri e il suono del campanaccio – hanno vinto i giallorossi con il miglior tempo di 76.32.

Il solito Poggiarello del presidente Franco Smacchia con Stefano Olivetti su Cecilia, Moreno Olivetti su Imperatrice e Fabrizio Chima su Morientes appena dietro, quindi nell’ordine la Lizzera (Stefano Della Corte, Livio Santoni, Luca Mariani e Sara Corrado), Casalaccio (Dario Cascianelli, Francesco Fiorucci, Alessandro Cascianelli e Stefano Moretti), Cappuccini (Mirco Guiducci, Stefano Perfetti, Giulio Onori e Alessio Fracassa) e Rocca (Riccardo Fracassa, Giuseppe Testa, Andrea Fracassa e Fabrizio Fronti).

Nel gioco del cappello il Poggiarello è tornato in testa, forte della velocità degli equini e dell’abilità dei fantini con 116.36, in calzato dalla Sughera a 121.15. in altre parole, appena 5 secondi di vantaggio per i gialloverdi. Arrivati alla cattura del vitello, Rocca, Cappuccini, Lizzera e Casalaccio sono andati oltre i 90 secondi consentiti. La Sughera ha chiuso in 230.83 mentre il Poggiarello ha allacciato il bovino chiudendo in 233.77 ovvero appena 3 secondi in più.

Così, dopo cinque edizioni di dominio del Poggiarello, ad alzare il cencio – come l’anno scorso realizzato dalla pittrice locale Silvia Di Silvestro e ispirato al tema della coltivazione del grano – sono stati i butteri e lo staff della Sughera che sul campo hanno scatenato la festa.

Ha detto il presidente Alessio Vannicola: «Sono state emozioni uniche ed è una grande soddisfazione la vittoria. Grazie ai butteri Pierluigi, Alessio e Alessandro e grazie a tutto lo staff del rione». Ora i cavalieri giallorossi saranno impegnati nella 53esima edizione trofeo regionale di Ferragosto.

A La Nocchia dell’organizzazione si è occupata la Pro Loco del presidente Felice Tidei, della vicepresidente Angela Ceccarelli e del consigliere Mauro Testa, in collaborazione con il comitato organizzativo con i Rioni di Tolfa, il Comune di Tolfa, la banda Verdi diretta dal maestro Giancarlo Annibali, la Protezione Civile (quella di Allumiere ha innaffiato il campo di gara), la Croce Rossa, la Polizia Locale e i cronometristi.