Torna alla Asl di Civitavecchia il rilascio delle patenti speciali • Terzo Binario News

A partire da giovedì 24 luglio saranno aperte le agende di prenotazione per il rilascio e rinnovo della patente speciale presso la Commissione Medicina Legale della ASL Roma 4, sita in via Cadorna 14, Civitavecchia.

Gli utenti interessati potranno recarsi ogni giovedì e venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso la segreteria della Commissione Medico Legale (CML) e, muniti di autodichiarazione debitamente compilata e firmata, fissare un appuntamento. Il modulo per l’autodichiarazione è scaricabile dal sito aziendale, alla pagina dedicata, all’indirizzo Autodichiarazione-patenti-speciali.pdf.

«L’azienda si appresta a ripristinare un servizio – ha dichiarato la dottoressa Rosaria Marino – che mancava da anni e che costringeva una fetta importante della popolazione fragile a rivolgersi ai centri romani per il rinnovo o il rilascio della patente, con tutti i disagi che tali spostamenti comportano. La riattivazione di questa prestazione rappresenta un passo avanti verso un’offerta sanitaria sempre più vicina ai bisogni reali della popolazione, e in particolare di quella più fragile».