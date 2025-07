La Galletta: "Bene il restauro del busto di Calamatta" • Terzo Binario News

“Sono finalmente iniziati il 23 luglio 2025 i lavori di restauro del busto bronzeo di Luigi Calamatta posto al centro del lato mare di Viale Garibaldi nel 1951, in occasione dei 150 anni dalla nascita del grande incisore.

Come si ricorderà esattamente sette mesi fa il 23 dicembre 2024 il busto è letteralmente precipitato a terra a causa della vetusta’ del perno di ferro che lo reggeva, perché rovinato dagli agenti atmosferici.

Trattandosi di un’opera in bronzo di oltre settanta anni è stato necessario avviare l’iter per richiedere le autorizzazioni alla Soprintendenza relativa, trovare il restauratore, la copertura finanziaria e fare approvare il progetto di restauro alla Soprintendenza stessa. Ringrazio per questo la soprintendente Margherita Eichberg per esserci sempre.

L’intervento riguarda non solo il busto ma anche la base di marmo che proprio oggi, non a caso, è stata sottoposta ad un primo intervento di pulizia.

Ringrazio Gabriella Sarracco per essersi subito messa a disposizione, da me interpellata il giorno stesso del ritrovamento del busto caduto, a sostenere economicamente la metà del progetto di restauro, l’assessore Stefano Giannini per aver trovato la restante copertura economica e i dipendenti dell’Ufficio Ambiente, sotto il quale c’è anche l’area della tutela dei Beni Culturali per la quale sono Delegata del sindaco Marco Piendibene dallo scorso 13 Settembre, che ringrazio per la sensibilità sempre mostrata in questo ambito, e che hanno seguito il luogo iter burocratico.

Entro un paio di mesi contiamo di riposizionare e inaugurare il busto che sarà abbellito e arricchito anche un pannello informativo con qrcode perché possa essere uno dei tanti punti di interesse Culturale, di Storia e di Bellezza a vantaggio dei tanti turisti che visitano la nostra bella Civitavecchia”.

Dott.ssa Roberta Galletta

Delegata al Patrimonio Materiale e Immateriale, Storico, Culturale, Artistico,

Archeologico e Monumentale, al Cimitero Monumentale e alle Tradizioni

del Comune di Civitavecchia