Via ai restauri del busto di Calamatta e presto i lavori al Mastio del Forte Michelangelo • Terzo Binario News

Due interventi simbolici e concreti segnano l’estate del rilancio turistico e culturale per la città: sono partiti i lavori di restauro del busto bronzeo di Luigi Calamatta, vandalizzato alcuni mesi fa e per il quale la delegata Roberta Galletta si è subito attivata, mentre per il Mastio del Forte Michelangelo si è conclusa con esito favorevole la conferenza dei servizi.

I lavori di recupero della storica struttura saranno appaltati e avviati entro metà ottobre. L’intervento di restauro sul busto di Calamatta è stato coordinato dall’Assessorato all’Ambiente, Demanio Marittimo e Beni Culturali, che ha messo in campo un lavoro costante con gli uffici comunali competenti e i soggetti esterni coinvolti nei finanziamenti e nelle autorizzazioni.

“Sono due interventi molto diversi tra loro, ma uniti da un unico obiettivo: restituire alla comunità civitavecchiese i suoi simboli più autentici. Siamo orgogliosi di dimostrare che quando l’amministrazione lavora con visione e determinazione, i risultati arrivano. Il busto di Calamatta e il Forte Michelangelo rappresentano la nostra identità storica e culturale, e meritano tutta la cura che stiamo mettendo in campo”, commenta l’Assessore Stefano Giannini.

Il busto in bronzo del grande incisore civitavecchiese Luigi Calamatta, collocato in Viale Garibaldi, era stato divelto lo scorso dicembre. Il Comune ha immediatamente aderito al bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, ottenendo un cofinanziamento che ha permesso di attivare con tempestività l’intervento conservativo. Per il Forte Michelangelo, si va verso il recupero del Mastio, per il quale si è chiusa con esito positivo la conferenza dei servizi sul progetto di manutenzione e riqualificazione dello stesso. Il progetto relativo alla riqualificazione del Mastio si è reso possibile per le risorse messe a disposizione dalla Legge sull’Etruria meridionale.

“Esprimo grande soddisfazione per gli interventi previsti, in particolare quello che riguarda il Mastio del Forte, che andrà, in relazione alla sua destinazione d’uso di spazio museale, a valorizzare il territorio in chiave anche turistica. Ringrazio gli uffici competenti che hanno lavorato con impegno”, sottolinea l’assessore al Turismo Piero Alessi.

“Questa sinergia tra l’Assessore Giannini e Alessi principalmente dimostrata sulla valorizzazione del nostro bellissimo Forte dimostra come questa Amministrazione lavori esclusivamente nell’ottica di dare ai nostri concittadini una città sempre più riqualificata, attrattiva e curata. Gli obiettivi si raggiungono quando si lavora congiuntamente con questo esclusivo fine.”, ha commentato il Sindaco Piendibene.