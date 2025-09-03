Torna a Trevignano il Festival dell'Ecologia Integrale • Terzo Binario News

“Ospitiamo nuovamente il Festival dell’Ecologia Integrale, promosso e realizzato da Scuola Gea, insieme a Rise Saint James, Emmaus Italia e Rete dei Numeri Pari che condividono l’urgenza di cooperare per promuovere e diffondere la visione, la cultura, i linguaggi, le proposte e le pratiche legate alla Giustizia Ecologica, Ambientale e Sociale.

Pochi giorni ci separano dall’avvio di questo festival di alta formazione politica gratuita per giovani attivisti e attiviste. Durante le varie sessioni, si alterneranno alcuni tra i principali intellettuali, attivisti e attiviste impegnate da anni per la giustizia sociale ambientale ed ecologica, con uno sguardo globale e intersezionale e, nel sottolineare la presenza di Sharon Lavigne, attivista statunitense, afroamericana e fondatrice dell’organizzazione Rise St. James, insignita nel 2021 del “Nobel per l’Ecologia“ per la sua lotta contro l’inquinamento prodotto dalle multinazionali della petrolchimica e la discriminazione razziale a New Orleans nel cuore della Louisiana, come Amministrazione abbiamo deciso di attribuire un “Riconoscimento al coraggio civile e per la giustizia ambientale” .

Doveroso ringraziare la Scuola Gea per il lavoro che porta avanti, dichiarando apertamente la scelta di campo che è quella di costruire quel che ancora non esiste, anziché stagnare nella lamentazione che si limita a puntare il dito contro ciò che non funziona”.