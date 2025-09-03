Operazione Nerone a Civitavecchia, Piendibene: "Ora la nostra città è più sicura" • Terzo Binario News

“Quella messa a segno all’alba di oggi a Civitavecchia è un’operazione straordinaria che segna un passaggio fondamentale nella lotta allo spaccio e alle attività criminali sul nostro territorio.

L’azione congiunta di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha permesso di smantellare un sodalizio radicato e di restituire un forte segnale di sicurezza e legalità alla nostra comunità.

L’Amministrazione Comunale sottolinea con orgoglio come la collaborazione tra le diverse Forze dell’Ordine sia stata decisiva per il successo dell’operazione, confermando ancora una volta l’eccellenza e il grande coraggio delle donne e degli uomini che ogni giorno operano per la sicurezza di tutti i cittadini.

“Un’operazione di questa portata rende la nostra città più sicura e dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, la straordinaria professionalità e dedizione delle Forze dell’Ordine. A loro va il mio più sentito ringraziamento e quello di tutta la comunità civitavecchiese” ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene.

Civitavecchia può e deve continuare a essere una città sicura, anche grazie al costante e instancabile lavoro delle Forze dell’Ordine che garantiscono legalità e tutela del territorio.