Operai morti a Roma, uno è di Canale Monterano - Terzo Binario News

La vittima è Paolo Pasquali. Il dolore del sindaco Bettarelli in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune

Era di Canale Monterano uno dei due operai morti questa mattina mentre lavoravano in un cantiere di piazza Lodovico Cerva 19, in zona Giuliano Dalmata. Si tratta del giovane Paolo Pasquali, di 29 anni.

L’Amministrazione di Canale, attraverso un post su Facebook pubblicato sulla pagina del Comune manifesta il prorpio dolore, con in testa il sindaco Alessandro Bettarelli. “L’Amministrazione comunale si stringe alla famiglia nel dolore di questi attimi – si legge nel post – Un dolore che lascia senza parole. Riposa in pace caro Paolo. Canale non ti dimenticherà”.

Da una prima ricostruzione, sembra che i due operai indossassero le imbragature di sicurezza e sarebbero caduti da un’altezza di circa venti metri dopo aver perso l’equilibrio mentre erano intenti a tagliare una trave.