Topi morti in strada a Marconi, Nacca (Lega): "Rischio igienico-sanitario" - Terzo Binario News

“Abbiamo effettuato un sopralluogo nel quartiere Marcon,i tra Piazza Meucci e Via Oderisi da Gubbio ed abbiamo potuto constatare la presenza di carcasse di topo in fase di decomposizione”. Così in una nota, Enrico Nacca Coordinatore Lega Giovani Municipio XI.

“Sulla via sono presenti numerosi ristoranti e negozi del settore alimentare e dato le precarie condizioni igienico sanitarie abbiamo tempestivamente inviato una nota alla Asl Roma 3, al Dipartimento Ambiente e gli uffici competenti”.

“Queste fonti di degrado sono dovute ad una pessima e quasi inesistente raccolta dei rifiuti che rimangono lì per giorni o settimane, attraendo gabbiani e topi. Rimango allibito di come questa Amministrazione a Cinque stelle giochi con la salute dei cittadini, già impegnati a rispettare le norme di contrasto al Covid”.