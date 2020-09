'Ripiglia la bottiglia' a Centocelle: Retake in azione con scimmia, cavallo e unicorno - Terzo Binario News

“Una scimmia, un cavallo, un unicorno, un dinosauro e altre creature misteriose hanno sfidato la pioggia, per scendere nel cuore della movida di Piazza delle Gardenie, per l’evento Retake Centocelle Ripiglia la bottiglia”. Questa l’iniziativa di andata in scena venerdì sera.

“Armati come sempre di pinze raccogli rifiuti e sacchetti della spazzatura in versione shopper serale, si sono mischiati ai ragazzi che durante il fine settimana affollano la piazza, non solo per raccogliere i vuoti delle varie bottiglie abbandonate sul marciapiede e delle cicche di sigaretta sparse nelle aiuole, ma per condividere un messaggio di rispetto e senso civico degli spazi comuni che tutti frequentiamo”.

“Alcuni ragazzi, incuriositi dagli strani animali si sono avvicinati e hanno partecipato alla raccolta dei rifiuti, chiedendo informazioni sulle attività Retake ed è bastato poco per capire che il tema di un futuro sostenibile è caro a tutte le età e che molti di loro sono preoccupati per l’ambiente e pronti ad impegnarsi in prima persona”.

“Fondamentale ci dicono, è il supporto delle famiglie nell’adottare scelte ecosostenibili e ridurre l’utilizzo della plastica nel quotidiano è difficile, ma possibile…l’introduzione quest’anno dell’educazione ambientale nei programmi scolastici ci auguriamo sia un primo passo importante. Se vi capita di vedere in giro per il quartiere una testa di un cavallo alato o quella di qualche altro animale e per un attimo pensate di aver sognato, provate ad unirvi a noi…per il prossimo evento Retake”.