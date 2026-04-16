Tolfa svela la sua nuova identità digitale: online il portale turistico che racconta un territorio senza confini • Terzo Binario News

Skylab Studios firma un’esperienza di navigazione accessibile e “user friendly”

Il patrimonio culturale e l’identità di Tolfa compiono un decisivo passo in avanti nel segno dell’innovazione con il lancio ufficiale di borgoditolfa.it. Punto di forza del restyling firmato Skylab Studios sono, senza ombra di dubbio, la semplicità e la fluidità della navigazione, studiate per rispondere al meglio ai bisogni dei visitatori moderni. L’agenzia specializzata in visual marketing interattivo, ha puntato sulla costruzione di un sito web intuitivo ma ricco di contenuti, dove le parole d’ordine sono Design User – Friendly e Interfaccia Mobile – Friendly. Il portale è infatti totalmente responsive: un sito fluido, pensato per gli utenti e capace di adattarsi perfettamente a qualsiasi dispositivo, garantendo un’esperienza di visione ottimale sia dal PC di casa che, soprattutto, dallo smartphone, strumento ormai indispensabile per il turista che si muove alla scoperta del borgo.

Il portale non si presenta come una tradizionale vetrina turistica, ma come una vera e propria memoria digitale collettiva, progettata per proteggere e raccontare l’anima del borgo attraverso l’integrazione di linguaggi contemporanei, storytelling e tecnologie all’avanguardia. Il viaggio digitale inizia dalla sezione “Scopri il Borgo”, dove l’utente viene guidato alla scoperta dell’identità storica di Tolfa. In quest’area, il sito rivela uno dei suoi aspetti più innovativi e profondi: il recupero della tradizione orale. Attraverso contenuti audio dedicati, è infatti possibile ascoltare i proverbi e le filastrocche locali, permettendo ai visitatori e alle nuove generazioni di immergersi nella saggezza popolare e nel suono del dialetto tolfetano, trasformando la navigazione in un’esperienza sensoriale che va oltre la semplice lettura.

L’accuratezza del progetto emerge con forza nella sezione “Luoghi da Visitare”, dove ogni sito coinvolto, dalla maestosa Rocca Frangipane al Polo Museale, fino alle chiese e ai palazzi storici, è ampiamente descritto in una pagina dedicata. Queste schede di approfondimento permettono di esplorare la storia, le curiosità e le caratteristiche architettoniche di ogni singolo monumento, offrendo un livello di dettaglio enciclopedico. Segue la sezione “Percorsi Turistici”, pensata per suggerire itinerari dinamici che collegano i punti di maggior pregio del centro storico e il focus su “Tradizioni e Artigianato”: qui il portale ospita una serie di video interviste che vedono protagonisti gli storici artigiani di Tolfa. Dalle loro parole e dai loro gesti emerge il valore inestimabile della “Catana” e dei mestieri antichi, offrendo una testimonianza diretta e visiva di un saper fare che è diventato il simbolo della cittadina nel mondo.

Coerentemente con la visione di Skylab Studios, il sito web di Tolfa mette al centro l’accessibilità universale. Il portale è stato implementato rispettando le linee guida internazionali WCAG 2.1, garantendo che la bellezza di Tolfa sia fruibile da chiunque grazie a strumenti di navigazione assistita e contrasti cromatici ottimizzati. Questa attenzione all’inclusività proietta il borgo in una dimensione internazionale, abbattendo le barriere linguistiche e fisiche. Con questo nuovo strumento, Tolfa si conferma una meta all’avanguardia, capace di trasformare la propria eredità millenaria in un racconto moderno, accessibile e profondamente umano.