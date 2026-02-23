Tolfa: punto guadagnato a Fiumicino, ora l'impresa disperata in Coppa Italia • Terzo Binario News

L’1-1 di Fiumicino non lascia entusiasta il Tolfa sebbene sia servito a infilare il secondo risultato utile consecutivo dopo il successo interno sulla capolista Borgo Palidoro.

Il terzo posto nel girone A di Promozione resta lontano 9 punti ma, al netto dei problemi del periodo, il bicchiere sembra mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto.

Dice il tecnico collinare Emiliano Cafarelli: «Erano assenti Christian Vittorini per infortunio, oltre che Nuti e Converso per squalifica. In panchina avevo Roccisano e Colace che però non erano in grado di giocare, insieme a Gaudenzi.

Quest’ultimo ha provato a scaldarsi, ma non ce l’ha fatta ad entrare. In sostanza ci mancavano più di cinque giocatori ma nonostante ciò abbiamo iniziato abbastanza bene. Dispiace per l’errore evidente sul calcio di rigore non concesso e forse il guardalinee poteva aiutare l’arbitro che tuttavia ha diretto molto bene la gara. Abbiamo anche colpito una traversa, ma con il passare dei minuti abbiamo perso le misure. Quello di Fiumicino lo considero un punto guadagnato, visto che nel lungo periodo non meritavamo il pari per le tante occasioni avute dagli avversari».

Domani dalle 14.30 la gara di ritorno dei quarti di finale di coppa Italia, con i collinari impegnati al Francesca Gianni di Roma contro il Real San Basilio. Si riparte dallo 0-2 in favore dei romani ottenuto allo Scoponi, per questo servirà più di un’impresa per ottenere il passaggio alle semifinali.