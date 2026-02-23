Santa Marinella: dopo il Capranica c'è Il Pescia Romana ma serve continuità • Terzo Binario News

Il Santa Marinella doveva vincere e ha vinto, il Pianoscarano ha fatto altrettanto con la Duepigrecoroma ma il Campagnano ha ceduto 1-0 in casa della Falisca Cimina seconda della classe: questo significa che le distanze si sono ridotte.

Non verso la terza posizione occupata dall’undici di Viterbo ma si è realizzato l’aggancio al Campagnano e il Ladispoli – capace di bloccare la capolista Palidoro nell’anticipo del sabato ad Aranova – è stato sorpassato di una lunghezza.

Dunque ricapitolando: nel girone A di Promozione, con 44 punti c’è il Pianoscarano terzo, seguono a 38 Santa Marinella e Campagnano, una lunghezza sotto c’è il Ladispoli mentre sono più staccati a quota 35 Tolfa e Cerveteri.

Tornando al successo di domenica al Fronti per 2-1 sull’Atletico Capranica, c’è soddisfazione in casa rossoblù per la prestazione vista i via delle Colonie, come si evince dalle parole del tecnico Daniele Fracassa: «È stato un bel Santa Marinella – ha detto l’allenatore – perché si è giocata una gara molto attenta, intensa e contro un Capranica assetato di punti perché sta lottando per non retrocedere, trovandosi nel limbo fra play-out e salvezza diretta. Abbiamo trovato una squadra che difendeva con un blocco basso ed era difficile trovare spazi. Poi, sull’unica disattenzione difensiva, loro sono andati in vantaggio però siamo stati bravi a recuperare attuando una bella reazione, una reazione da squadra vera. Volevamo riscattare la sconfitta amara di Pianoscarano e ci siamo riusciti. Cuomo ha pareggiato di testa su assist di Luchetti e nel secondo tempo abbiamo spinto forte sull’acceleratore e potevamo passare in vantaggio con Cerroni, ma purtroppo ha sbagliato il calcio di rigore e sulla respinta del portiere Astorelli ha calciato ma il pallone ha colpito in pieno la traversa. Comunque abbiamo trovato la zampata vincente con lo stesso Astorelli, autore di una bella rete. L’importante era non perdere terreno dalle contendenti per un posto nei play-off e ci siamo riusciti. Contro il Capranica è arrivata una vittoria che ci dà morale e in settimana ci prepareremo, lavorando con molta intensità, per la trasferta di Pescia Romana» la conclusione di mister Fracassa.

L’undici montaltese, avversario del Santa Marinella di domenica prossima, si trova invischiato in piena lotta per gli spareggi-salvezza. Ha conquistato finora 24 punti come Capranica e Fonte Meravigliosa ed è sotto di un punto rispetto al Tarquinia (che domenica ha espugnato il Galli di Cerveteri nel derby etrusco) che occupa l’ultima posizione che regala la salvezza diretta. Sarà problematico per i santamarinellesi – che non disdegnano il palleggio – giocare al Maremmino, il cui fondo in erba naturale non corrisponde esattamente a un tavolo da biliardo.