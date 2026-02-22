Promozione, il Tolfa riagguanta il Fiumicino grazie a Bernardini: 1-1 • Terzo Binario News

Fiumicino: Impastaro, Lombardi, Di Loreto, Marvulli, Trinchi, Mangione, Di Battista, Frasca, Cifarelli (37’st Trifeliti), Ferrandu (43’st Maduka), Perocchi (30’st Ferrentino). A disp. Tomassini, Albisi, Pellustri, Grappasonni, Di Lemma, Fraglica, All. Paolo Albano.

Tolfa: De Clementi, Benedetti (29’st Scocco), Ficorella, Paolessi (14’st Bevilacqua), Selvaggio, Salvato, Manuel Vittorini, Quinti (42’st Pacchiarotti), Bernardini, Pasquini, Miguel Vittorini (27’st Costa), A disp. Di Camillo, Colace, Roccisano, Pacchiarotti, Zucconi, Scocco, Bevilacqua, Gaudenzi, Costa. All. Emiliano Cafarelli.

Arbitro Alessandro D’Adamo di Roma 2.

Reti: 11’st Ferrandu (F), 31’st Bernardini (T).

Il Tolfa Calcio torna dal Desideri di Fiumicino con un 1-1 di rincorsa non tanto utile per la classifica ma che almeno permette ai collinari di infilare due risultati utili consecutivi.

Nella settima di ritorno del girone A di Promozione l’undici iniziale messo in campo da mister Emiliano Cafarelli è stato piuttosto rimaneggiato , ma non è mancata la voglia di proporre calcio.

Proteste tolfetane nel primo tempo per un tocco di mano in area su tiro di Miguel Vittorini, ma non c’è stato fischio arbitrale.

Nella ripresa vantaggio del Fiumicino con Ferrandu con reazione collinare pressoché immediata, Pareggio firmato da Bernardini, su assist di Costa. Il punto conquistato serve a salire a quota 35 punti.

Nel post-gara racconta la sfida il direttore sportivo biancorosso Marcello Smacchia: «Siamo partiti subito forte e già al quarto minuto Miguel Vittorini sulla fascia e tira, u avversario colpisce di mano ma senza che l’arbitro fischi. Ma secondo noi era rigore clamoroso. Al settimo minuto riparte ancora Vittorini dalla sinistra, calcia sul secondo palo e prende la traversa. Poi esce fuori il Fiumicino e al 27’ pallone per Manuel Vittorini che spreca mandando sopra la traversa. Prima del cambio di campo, pure i padroni di casa creano un paio d’occasioni. Nel secondo tempo la squadra non mi è piaciuta, è come se non fossimo scesi in campo. All’11’ su una ribattuta abbiamo subito il gol dell’1-0 e a seguire falliscono almeno tre palle gol nitide per il 2-0 poi invece al 31’ i difensori fiumicinesi non ripuliscono l’area, la palla va Bernardini che pareggia. Siamo partiti forte ma poi ci siamo persi durante la gara. Non sono soddisfatto ma va bene così».