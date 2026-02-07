Tolfa ospite della Duepigrecoroma a caccia di continuità • Terzo Binario News

Dopo il successo sul Santa Marinella, il Tolfa si mette a caccia di altri tre punti stavolta a Montespaccato sul campo della Duepigrecoroma.

I biancorossi scenderanno in campo alle 10.30 per la quinta giornata di ritorno del girone A di Promozione, forti del successo interno di domenica scorsa nel derby monte-are che ha ridato slancio specie perché arrivato nonostante in squadra ci fossero diverse assenze importanti.

L’undici romano occupa una posizione di classifica scomoda, visto che la terzultima posizione 20 punti, in condominio con Capranica e Fonte Meravigliosa.

Dunque necessità disperata di punti per i padroni di casa, il che potrebbe rappresentare un vantaggio per i tolfetani che potrebbero trovarsi a giocare una partita con maggiori spazi a disposizione.

Gli uomini di Emiliano Cafarelli attualmente hanno 31 punti in classifica occupando l’ottava posizione insieme al Cerveteri. La terza piazza, occupata dal Pianoscarano, è lontana 6 lunghezze per cui è necessario vincere per tentare di accorciare anche sperando in un qualche passo falso delle altre cinque compagini in corsa.

Tornando ai tolfetani, la continuità è stato sempre un problema quest’anno motivo per cui infilare qualche risultato utile sarebbe determinante per la risalita.

«Partendo dagli assenti – dice Cafarelli – dovremo fare a meno di Cristian Vittorini e capitan Marco Roccisano il cui rientro ancora non sappiamo quando sarà possibile. Per contro, dovrebbe esserci Jacopo Gaudenzi. Prevedo una gara complicata contro una squadra giovane (che lo stesso Cafarelli ha allenato in passato, ndc), con grande voglia di fare risultato in casa, dove di solito giocano piuttosto bene. È una società che conosco bene, perché sono partito da lì e per me questa è una gara importante. Serve un cambio di rotta da parte nostra, partite come quelle odierne in passato non le abbiamo interpretato al meglio mancando così punti importanti. Determinante sarà un’attenzione massima, sulla quale abbiamo lavorato in settimana» la conclusione di Cafarelli.

Da tenere d’occhio anche l’impegno di Coppa Italia di Promozione, con il Tolfa che deve disputare il turno di andata dei quarti di finale contro il Real San Basilio. Reso noto dal Comitato Regionale della Lega Dilettanti che la gara d’andata si disputerà mercoledì 11 febbraio allo Scoponi mentre il ritorno è in programma il 25 febbraio a Roma. Un altro impegno, per giunta infrasettimanale, con il quale allenatore e giocatore dovranno fare i conti dal punto di vista dell’usura fisica e mentale alla quale non sono abitati ma che potrebbe rappresentare una strada alternativa per giocarsi una possibilità di salire di categoria. Ancor di più visto che in campionato le prime due posizioni sono diventate difficilissime da agguantare.