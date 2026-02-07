Il Santa Marinella atteso dall'esame-Ladispoli • Terzo Binario News

Smaltire le scorie che ha lasciato la sconfitta di Tolfa cercando di battere una Academy Ladispoli sulla cresta dell’onda. Oggi alle 11 il Santa Marinella ospita allo stadio Fronti la compagine di Quintiliano Mastrodonato ma più che l’avversario, i rossoblù hanno la necessità di scacciare i fantasmi che si sono visti allo Scoponi domenica non solo legati al risultato negativo ma anche alle tensioni che hanno riguardato Giuseppe Tabarini.

Il numero 7 ha polemizzato con l’allenatore per la sostituzione durante l’intervallo, polemica poi proseguita nei giorni successi alla quale la società ha cercato di porre rimedio con un comunicato che tuttavia non cancella quanto riferito dal giocatore.

C’è da capire che tipo di impatto potrà avere questo episodio, mentre c’è da preparare questa gara che nei fatti vede i santamarinellesi obbligati a vincere per tentare di rimanere in corsa per il terzo posto.

La situazione attuale vede il Pianoscarano terzo con 37 punti, Campagnano quarto a 34, Ladispoli quinto a 33 e lo stesso Santa Marinella sesto a 32 con Cerveteri e Tolfa che incalzano a 31. Dunque una partita a doppia valenza per la compagine di Daniele Fracassa: oltre che sperare di accorciare le distanze con chi è davanti, c’è la possibilità di sorpassare lo stesso Ladispoli.

Allo stato attuale, il tecnico santamarinellese ha lavorato per preparare al meglio la sfida odierna: «alla Pacifica ho visto una squadra determinata, nonostante la sconftta. È questo il punto di partenza per il confronto contro il Ladispoli, e da qui bisogna ripartire. Si tratta di un’occasione che non possiamo permetterci di sbagliare». Per la formazione, la speranza è quella di avere qualche rientro visto che a Tolfa per esempio Alessandro Caforio è stato schierato sì sulla corsia esterna ma a metà campo e non in difesa.