Tolfa in tv, nel servizio di Raitre eccellenze, bellezze e personaggi del territorio - Terzo Binario News

L’assessora Pala: “Il programma Geo&Geo ottimo modo di inaugurare la stagione primaverile del nostro borgo”

Grande entusiasmo primaverile a Tolfa. Non si poteva aprire in modo migliore la stagione primaverile che riserva tante iniziative culturali e turistiche all’insegna del benessere e della sostenibilità.

Martedì 22 marzo, a partire dalle 16:45 su RAI 3, all’interno di Geo&Geo, uno speciale dedicato allo splendido borgo di Tolfa.

“Nel suggestivo documentario inedito, Riccardo Barbieri ha raccontato e messo in luce la storia, le peculiarità e gli elementi identitari di Tolfa – spiega l’assessore alla cultura Tomasa Pala -: la Rocca con il suo castello, il paesaggio tipico, misterioso e incantato, i sentieri mappati, i siti archeologici e i palazzi d’epoca, i Butteri, il cavallo tolfetano, la vacca maremmana, la Catana, la sella tolfetana,il pane, la tipica zuppa di acquacotta e i tanti prodotti tipici dell’enogastronomia locale di grande pregio”

Continua Tomasa Pala: “Mettendo in evidenza la grande attenzione che l’amministrazione, guidata dalla sindaca Stefania Bentivoglio, sta ponendo sulla valorizzazione del nostro borgo, curando e imbastendo progettualità ed interventi a breve e a lungo termine che salvaguardino le radici storiche e paesaggistiche e soprattutto mettano in luce il grande potenziale di sviluppo economico e sociale che ha il borgo proprio a partire dalle sue peculiarità ed elementi identitari unici”.

” I Monti della Tolfa sono colline vulcaniche di grande bellezza, racchiusi dal mar Tirreno, dalla Tuscia e dal lago di Bracciano. In questa campagna che ha già il profumo della bassa Maremma, si nascondono inattesi e segreti luoghi, dove le opere dell’uomo sono state sepolte dalla natura. Qui vive Roberta Santoni, una giovane mandriana che tiene viva la tradizione secolare d’allevamento di mandrie bovine e di superbi cavalli tolfetani”.

Con queste parole il programma Geo & Geo ha annunciato la messa in onda dell’inedito documentario sul borgo di Tolfa. “Non è un caso – conclude l’assessora -, che gli antichi Etruschi abbiano apprezzato e scelto di vivere e sviluppare la loro civiltà proprio nel nostro incantato e splendido territorio e da questo siamo partiti. Tanti i volontari, le associazioni, gli enti e addetti al settore che, in modo sinergico, stanno collaborando con l’amministrazione che, tra le tante linee strategiche di sviluppo, ha la valorizzazione del borgo, la rigenerazione urbana, la cura del verde e dei siti archeologici di pregio per offrire una migliore visibilità, adeguata accoglienza e servizi innovativi di qualità ai turisti affezionati, ma avendo come obiettivo di catturare l’attenzione di quanti, semplici cittadini, imprenditori e turisti non conoscono a fondo o del tutto le grandi e splendide risorse di sviluppo che ha Tolfa”