Ficoncella, per residenti ingressi a prezzo contenuto: in una mozione la proposta dei consiglieri Pd - Terzo Binario News

I Consiglieri Comunali del Pd PIENDIBENE, DE ANGELIS, DI GENNARO, SCILIPOTI, hanno rivolto una mozione urgente al presidente del CC Emanuela Mari e per conoscenza al Sindaco Ernesto Tedesco,all’Assessore Dimitri Vitali e al segretario generale Pompeo Savarino.

Argomento della mozione l’introduzione dell’opzione risparmio riservata ai residenti attraverso il pagamento di ingressi prepagati per i “Bagni della Ficoncella”.

I consiglieri premettono che attualmente è in corso l’iter amministrativo per la regolarizzazione dell’area dei “Bagni della Ficoncella” da un punto di vista paesaggistico ed archeologico, funzionale all’espletamento delle procedure di affidamento attraverso un bando pubblico; che nelle more di una nuova concessione dell’area dei “Bagni della Ficoncella” il Comune di Civitavecchia ha deciso di gestire direttamente l’area, al fine di garantire la fruizione del sito ai civitavecchiesi anche durante il periodo di vacatio determinatosi a seguito dell’annullamento in autotutela del precedente bando pubblico.

Quindi fanno notare che il tariffario vigente, per i residenti, prevede il pagamento di 2 euro per le fasce orarie antimeridiana (8-14) o pomeridiana (14-20); che precedentemente, sempre per i residenti, veniva applicato un costo di 1,5 euro valido fino ad una permanenza massima di due ore;

che i “Bagni della Ficoncella” sono fruiti assiduamente da un considerevole numero di nostri concittadini con una frequentazione che culmina, per alcuni, con una cadenza giornaliera; che l’assidua frequentazione può comportare un esborso rilevante specialmente per quella fascia di utenti che più di altri necessitano delle note caratteristiche curative attribuite alle acque sorgive.

Che con il vigente tariffario il Comune ogni mese incassa mediamente dagli ingressi circa 20.000 euro a fronte di un costo mensile di circa 15.000 euro per pulizia e guardiania; che la conduzione dei “Bagni della Ficoncella”, nello specifico periodo di gestione diretta da parte del Comune, va intesa come necessità per dare continuità di un servizio al quale i Civitavecchiesi sono molto legati e al quale, per ragioni di salute, alcuni non possono rinunciare.

Tutto ciò premesso, considerato, e visto, il Consiglio Comunale di Civitavecchia impegna il Sindaco e la Giunta: ad attivarsi celermente per introdurre una opzione risparmio, riservata ai residenti, attraverso il pagamento di ingressi prepagati (ad esempio 10 ingressi 15 euro, 25 ingressi 30 euro) per i “Bagni della Ficoncella; ad individuare la migliore soluzione (tessera cartacea, chip o altro) per rendere più semplice e fruibile l’acquisto e l’esercizio del titolo valido per consentire l’ingresso all’area;