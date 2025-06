Tolfa, il Casalaccio ha festeggiato la "Sagra della salsiccia e della ventresca" • Terzo Binario News

Grande successo di pubblico nel segno dei sapori e della tradizione locale

La scorsa settimana il Rione Casalaccio di Tolfa ha dato il via alla sua prima edizione della “Sagra della Salsiccia e della Ventresca”, un evento che ha riscosso un enorme successo tra i

residenti e i numerosi visitatori. La manifestazione, che ha avuto luogo nella piazzetta del

rione, ha offerto una serata ricca di sapori tradizionali, musica e spettacolo, rendendo

l’appuntamento un’occasione imperdibile per tutti.

La riuscita di questa prima edizione della sagra ha confermato l’importanza di mantenere

vive le tradizioni locali, ma anche la capacità del Rione Casalaccio di creare eventi che

uniscono la comunità e attirano visitatori da tutto il territorio. La bontà dei piatti ha

conquistato i palati dei presenti, che si sono goduti una cena all’insegna dei sapori

autentici del territorio. Il profumo della carne grigliata e dei piatti tradizionali ha riempito le

strade del rione, accogliendo ogni visitatore con il calore tipico delle feste paesane. Il

grande successo della manifestazione dimostra come, con impegno e passione, sia

possibile celebrare il passato e, allo stesso tempo, guardare al futuro con entusiasmo.

Non solo buon cibo, ma anche tanto divertimento. La piazza si è trasformata in una pista

da ballo, grazie alla musica del celebre DJ Wewers, che ha coinvolto tutti con un mix

travolgente di hit musicali anni 90. Giovani e meno giovani si sono scatenati sulle note

della musica, creando un’atmosfera di festa e allegria che ha fatto da cornice alla serata.

A chiudere in bellezza una serata già ricca di emozioni, è stata la presentazione ufficiale

della squadra del Rione Casalaccio, che parteciperà all’attesissimo Torneo dei Butteri.

Un momento di grande orgoglio per il rione, che ha dato l’opportunità di conoscere i

membri della squadra e di sostenere i propri rappresentanti in vista della competizione che

mette in gioco abilità, tradizione e spirito di squadra. Il Torneo dei Butteri, infatti, è uno

degli eventi più attesi dell’estate tolfetana, e il Rione Casalaccio si prepara a scendere in

campo con i butteri Cascianelli Dario, Giuseppe Testa e Morra Massimo.

Il culmine della serata è stato un affascinante spettacolo di fuochi d’artificio, che hanno

illuminato il cielo sopra Tolfa con una serie di esplosioni di colori e luci verdi e rossi (i colori

del rione), incantando e sorprendendo il pubblico presente.

In definitiva, la Sagra della Salsiccia e della Ventresca è stata una serata memorabile,

che ha regalato emozioni, buona cucina, e soprattutto un senso di comunità che ha reso

Tolfa ancora più speciale. Un evento che, senza dubbio, verrà ripetuto nelle prossime

edizioni, diventando un appuntamento fisso nel calendario delle feste estive della zona.

Il direttivo ringrazia tutti quelli che hanno contribuito alla buona riuscita della serata,

l’Amministrazione Comunale, la Proloco di Tolfa, la protezione civile ed aspetta tutti il

prossimo anno per la seconda edizione della sagra della salsiccia e della ventresca.