Tolfa entra anche nella “Rete dei Comuni Sostenibili” - Terzo Binario News

Il Comune di Tolfa entra anche nella “Rete dei Comuni Sostenibili”. Nei giorni scorsi – comunica il sindaco Landi – è stata adottata dalla giunta comunale una delibera di adesione alla “Rete dei Comuni Sostenibili”, rete promossa da ALI (autonomie locali italiane) e Città del Bio che vede già l’adesione di oltre 300 comuni in tutta Italia.

La rete ha l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale e mettere a disposizione dei comuni aderenti strumenti, idee e opportunità per gli ambiti previsti dall’Agenda 2030 dell’ONU e del BES – Benessere Equo e Sostenibile.

Sostenibilità, tutela dell’ambiente, ma anche etica del cibo e biologico – sottolinea l’assessore Antonio Stefanini con delega all’ambiente – sono principi in cui la nostra amministrazione ha sempre creduto fortemente e da sempre al centro delle nostre priorità.

Non potevamo dunque non aderire alla Rete delle Città Sostenibili e non è soltanto una scelta di valori, bensì una scelta organizzativa strategica. La rete, infatti, fornirà un supporto al Comune, per la partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali, promuoverà la diffusione delle best practise e offrirà supporto amministrativo con personale esterno.

Aderiamo con convinzione alla Rete – concludono Il Sindaco Landi e l’assessore Stefanini – condividendo in pieno gli obiettivi strategici e il tema della sostenibilità che è tra le principali linee programmatiche dell’azione della nostra amministrazione . Riteniamo che condivisione come scambio di esperienze e buone pratiche con altre realtà e la costruzione di percorsi comuni siano nei prossimi anni la vera sfida da vincere insieme.