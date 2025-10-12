Tolfa celebra San Carlo Acutis con la Mostra Internazionale sui Miracoli Eucaristici • Terzo Binario News

Domenica 12 ottobre, in occasione della memoria liturgica di San Carlo Acutis, la Parrocchia di Sant’Egidio Abate in Tolfa ha inaugurato, dopo la solenne Celebrazione Eucaristica delle ore 10, la Mostra Internazionale sui Miracoli Eucaristici nel mondo, ideata dallo stesso giovane Santo e diffusa oggi in tutto il mondo.

L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’Anno del Giubileo della Speranza e rappresenta il culmine di un percorso di fede che la comunità tolfetana ha intrapreso per onorare la figura di San Carlo Acutis, canonizzato il 7 settembre 2025 da Papa Leone XIV. Grazie all’impegno e alla sensibilità del parroco, Rev. Don Martin Bahati, la Parrocchia ha promosso negli ultimi mesi un ricco programma di attività spirituali e formative.

Tra queste, due pellegrinaggi ad Assisi, a maggio e a settembre, che hanno coinvolto numerosi fedeli, ragazzi e famiglie, guidati alla scoperta dei luoghi che custodiscono le spoglie del Santo presso il Santuario della Spogliazione. A completare questo cammino, la prossima apertura dell’Oratorio parrocchiale “San Carlo Acutis”, nuovo punto di riferimento per i giovani e spazio di crescita umana e spirituale.

L’arrivo a Tolfa dei pannelli della mostra rappresenta un dono di grande valore, un invito a riscoprire la centralità dell’Eucaristia, “la mia autostrada per il Cielo”, come amava dire il Santo dei giovani.

La mostra, a ingresso libero, resterà aperta per diverse settimane: tutti i sabati dalle ore 10 alle 12 e le domeniche dalle 15 alle 17. Un appuntamento che unisce idealmente Assisi, Tolfa e l’intero mondo cristiano, nel segno della fede e della speranza.