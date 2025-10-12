Il derby mare-monti finisce con un 1-1 che non serve a nessuno • Terzo Binario News

Allo stadio Fronti è pari fra Santa Marinella e Tolfa, il tabellino

Esce fuori un pareggio che non serve a nessuno fra Santa Marinella e Tolfa.

Un 1-1 che lascia tutto così com’è ovvero due compagini che sì non hanno perso ma che vedono andar via le formazioni di vertice.

Questa la sentenza della quarta giornata di Promozione girone A nella quale restano a punteggio pieno Olimpus e Cimina Falisca (12 punti) mentre due lunghezze sotto c’è il Palidoro. Tolfetani con 4 punti nel gruppone di metà classifica, santamarinellesi ultimi con 2 punti insieme a Fonte Meravigliosa, Urbetevere e Pescia Romana.

Nella gara dello stadio Fronti, soprattutto nel primo tempo la fa da padrona la paura: poca voglia di scoprirsi e ospiti con palleggio e possesso palla (che tuttavia non genera grosse occasioni) e padroni di casa pronti su ripartenze e palloni vaganti. I collinari propongono l’attacco leggero con Gaudenzi falso 9 e c’è subito una bella occasione per Manuel Vittorini che non trova la porta. La prima frazione sonnacchiosa vede un sussulto al 37’ con un tiro senza pretese di Manuel Vittorini, Coronas è incerto ma Converso sbaglia. Nel finale di tempo il Santa Marinella pare più propositivo con occasione per Mariani che non chiude di testa. Nella ripresa al 7’ arriva lo 0-1 per merito di Manuel Vittorini che finalizza un contropiede micidiale. L’azione parte da un angolo a favore dei rossoblù, ribaltamento di gioco immediato grazie a Pasquini che si fa mezzo campo da solo velocissimo e serve l’assist per il numero 7 che segna a porta vuota visto che i difensori sono rimasti nell’area tolfetana. Dopo quattro minuti, dalla bandierina colpo di testa di capitan Gallicano fuori di poco. I santamarinellesi si buttano avanti alla disperata e mettono sotto gli ospiti più per inerzia che con lucidità. Alla fine a trovare il punto dell’1-1 è il neo entrato Astorelli, subentrato all’altro under Scala, che calcia da dentro l’area, De Clementi è sulla traiettoria ma lo mette fuori causa una deviazione di Mancini, anch’egli subentrato. È il 27’ ma c’è poi l’episodio che fa discutere maggiormente al 32’. Manuel Vittorini dal limit dell’area scocca un tiro a giro che si insacca all’incrocio ma viene annullato per un fuorigioco niente affatto chiaro. Nel finale ci provano due volte Moretti oltre a Monteneri. A tempo scaduto, a salvare il Tolfa ci pensa de Clementi con una superparata di piede e di riflessi sul diagonale di Salis sparato da due passi.

Santa Marinella: Coronas, Luchetti, Arseni, Galluzzo, Gallitano, Melone, Scala (17’st Astorelli), Orlando (28’st Salis), Cerroni, Mariani (17’st Tranquilli), Brutti. A disp. Notari, Buonanno, Rosso, Cuomo, Vincenzi, Santori.

All. Daniele Fracassa.

Tolfa: De Clementi, Selvaggio (22’st Benedetti), Cristian Vittorini, Bevilacqua, Colace (20’st Mancini), Salvato, Manuel Vittorini, Chiappini (27’st Quinti), Gaudenzi (41’st Monteneri), Pasquini, Converso (39’st Moretti). A disp. Paniccia, Ficorella, Malservigi, Ianari, Monteneri. All. Michele Micheli.

Arbitro Tommaso Focetola di Roma 2

Reti: 7’st Manuel Vittorini (T), 27’st Astorelli (S)