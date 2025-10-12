Le "Emozioni in Rosa" attraversano Tolfa e Allumiere: successo della manifestazione pro "Komen Italia" • Terzo Binario News

L’appuntamento con “Emozioni in rosa”, sabato mattina, non ha deluso le sue organizzatrici, overo le “donne in rosa” di Tolfa e Allumiere coordinate da Elena Riversi che supportano l’associazione “Susan G. Komen Italia”.

La passeggiata tra i due paesi collinari è ormai una consuetudine che si rinnova anno dopo anno in autunno e come sempre il percorso che attraversa la frazione de La Bianca è stato disseminato di palloncini e altri addobbi rigorosamnte rosa.

Importanti naturalmente i momenti della partenza e dell’arrivo, nelle due piazze principali dei paesi, quando ci sono state musiche delle bande locali, dimostrazioni di shiatzu, esibizioni di danza e soprattutto interventi di esperti e personaggi di alta preparazione impegnati nella prevenzione e nella cura del tumore al seno. Altro momento importante il pranzo ad Allumiere, a cura della cooperativa Alfa 2.

“L’edizione di quest’anno è stata bellissima – dice la Riversi -, all’inizio sembrava non ci fosse nessuno poi verso l’ora della partenza si è formato un bel gruppo che è aumentato via via passando per la Bianca e Allumiere.E’ stata una giornata piena di Emozioni, Il dottor Antonio Franco ci ha parlato di Prevenzione e di stili di vita. Tantissimi i premi offerti dai commercianti per una lotteria di solidarietà. Un pranzo in rosa delizioso, coi tavolii apparecchiati e sistemati per la via, infine l’inaugurazione di una panchina in rosa nel parco del Risanamento”.

“Grazie agli amministratori – conclude Elena Riversi – che ci permettono di fare la manifestazione, alle associazioni sempre vicine e presenti, ai commercianti che sono sensibili al problema della prevenzione e ricerca, infine a tutti i volontari, e sono tanti, che aiutano senza tirarsi mai indietro per questa nobile causa”.

Ma i giorni “in rosa” in colina non sono finiti. Per i primi di novembre, infatti, si parlerà ancora della prevenzione. E non solo.