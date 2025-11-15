Due libri presentati dalle 18 a Ladispoli • Terzo Binario News

Sabato 15 novembre alle ore 18.00 doppio appuntamento all’insegna del giallo con Luca Poldelmengo che presenta “Indagine apparente” Gallucci editore e Andrea Cotti che presenta “Febbre alta” Piemme editore.

Dialoga con gli autori Igor Artibani.

Luca Poldelmengo (Roma, 1973) è scrittore, sceneggiatore per il cinema e producer a Rai Fiction. Il suo romanzo d’esordio Odia il prossimo tuo (2009), tradotto anche in Francia, ha vinto il Premio Crovi come migliore opera prima. Tra i suoi noir L’uomo nero (2012), finalista al Premio Scerbanenco, Nel posto sbagliato (2014), I pregiudizi di Dio (2016), Negli occhi di Timea (2018).

Andrea Cotti ha pubblicato diversi romanzi tra i quali Stupido, da cui è stato tratto il film Marpiccolo, e Un gioco da ragazze, che ha ispirato il lungometraggio omonimo. È stato sceneggiatore di numerose serie tv di successo come L’Ispettore Coliandro, Squadra Antimafia, R.I.S. Roma. I suoi ultimi due romanzi, entrambi pubblicati per Rizzoli, sono Il Cinese (2018) e L’Impero di Mezzo (2021).

Igor Artibani nato a Roma nel 1980. E’ autore e sceneggiatore. Autore del progetto seriale per Netflix “Vasco Rossi – Il Supervissuto”.

L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione in libreria.