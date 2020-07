Tmb di Rocca Cencia, dopo il sequestro l’impianto ritorna a funzionare - Terzo Binario News

Il trattamento meccanico biologico dei rifiuti indifferenziati di Roma di nuovo operativo su decisione del commissario: tutela del decoro e dell’immagine della città

È tornato in funzione il Tmb di Rocca Cencia per il trattamento dei rifiuti, dopo il sequestro preventivo avvenuto ieri su ordine del tribunale di Roma. L’impianto di trattamento meccanico biologico è operativo dopo che ieri pomeriggio e questa mattina si sono svolti due incontri tra i vertici e i tecnici Ama e il commissario Luigi Palumbo, durante i quali si è convenuto di mantenere il pieno funzionamento del Tmb, fondamentale per trattare i rifiuti indifferenziati prodotti dalla Capitale e assicurarne la raccolta sul territorio a monte, nell’interesse della cittadinanza e a tutela del decoro e dell’immagine della Capitale.

L’Ama ha dato al commissario Palumbo la massima disponibilità e la volontà di collaborare in ogni modo per metterlo nelle migliori condizioni possibili per poter adempiere al suo mandato.

Con le due riunioni è stato inoltre concordato di approntare ulteriori sopralluoghi tecnici al termine dei quali il commissario stabilirà un calendario per le attività di manutenzione che terrà conto delle necessità temporali per individuare eventuali nuovi sbocchi per i materiali.