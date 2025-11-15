Tidei agli istituti religiosi: "Aprite ai senza fissa dimora di Santa Marinella per l'emergenza freddo" • Terzo Binario News

Con l’avvicinarsi della stagione invernale, che porta con sé notti gelide e piovose, l’amministrazione comunale di Santa Marinella sta cercando soluzioni urgenti per offrire un riparo notturno ai senzatetto.

A tal fine, il Sindaco Pietro Tidei ha inviato una lettera formale a tutte le Madri Superiori degli Istituti Religiosi presenti sul territorio, chiedendo la loro collaborazione in questa emergenza umanitaria.

La richiesta è specifica e pragmatica: la disponibilità di “una stanza a plesso” per ospitare, in caso di estrema necessità e urgenza, chi non ha alternative. Un dettaglio non secondario è la proposta di un “adeguata indennità” a copertura delle spese, dimostrando l’intenzione del Comune di farsi carico dell’onere economico.

L’iniziativa del Sindaco è mirata a un’azione rapida ed efficace. Per questo motivo, la lettera si conclude con la richiesta di un “incontro urgente” con le Madri Superiori. L’obiettivo è quello di affrontare immediatamente la questione e “risolvere, per quanto possibile, una situazione di bisogno e di emergenza alla quale la società non può rimanere indifferente”.

L’appello del primo cittadino agli Istituti Religiosi, tradizionalmente in prima linea nelle attività caritative, sottolinea la gravità della situazione e la necessità di una risposta congiunta tra istituzioni laiche e religiose per far fronte all’emergenza freddo e all’aumento delle persone senza fissa dimora in difficoltà. La comunità di Santa Marinella è ora in attesa di conoscere l’esito dell’incontro e le prime misure concrete che saranno adottate per garantire un tetto ai più bisognosi.