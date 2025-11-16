Raccolta alimentare alla Coop di Boccelle: grande risposta di solidarietà dalla comunità • Terzo Binario News

“Si è svolta il 15 novembre 2025, la Raccolta Alimentare presso la Coop Boccelle di Civitavecchia, un’iniziativa che ha registrato un’ampia partecipazione e un autentico slancio di solidarietà da parte dei cittadini.

Un sentito ringraziamento va a tutti i concittadini per la generosità dimostrata, che ha permesso di raccogliere numerosi generi di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà.

Grazie di cuore ai soci e alle socie LIONS e LEO del Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host per l’entusiasmo con cui hanno organizzato e gestito la giornata, confermando ancora una volta un forte impegno verso la comunità locale.

Un ringraziamento speciale va inoltre alla Misericordia di Santa Marinella, che ha garantito supporto logistico e un flusso ordinato delle donazioni, contribuendo allo smistamento dei materiali raccolti.

Tutto il materiale sarà trasferito ai servizi sociali del Comune, come da procedure concordate, per essere consegnato ai nuclei familiari più fragili.

L’iniziativa rientra nel programma continuativo del Club a sostegno del territorio, con l’obiettivo di promuovere una cultura della condivisione e della responsabilità civica.

“Desideriamo esprimere la nostra gratitudine ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito, anche con un piccolo gesto, a rendere possibile questa giornata di solidarietà” – dichiara Alberto De Angelis, Presidente del Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host. “Il sostegno dei cittadini è stato fondamentale: insieme abbiamo dimostrato che la comunità sa rispondere con generosità ai bisogni dei più deboli”.

Il Lions Club Civitavecchia Santa Marinella Host proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori iniziative sociali e invita i cittadini a restare aggiornati e a partecipare alle attività future. Chi desidera contribuire potrà farlo donando generi alimentari a lunga conservazione o contattando il Club per aderire come volontario.