Tidei: "A Santa Marinella l'amministrazione va avanti, ora verifica interna e riposizionamenti" - Terzo Binario News

Il Sindaco di Santa Marinella ha preso atto questa mattina della nuova composizione all’interno della maggioranza dovuta allo spostamento di Andrea Bianchi dal PD alla Lista Tidei.

“Auguro al vice sindaco un buon lavoro auspicando che questo suo riposizionamento sia anche motivo per lavorare ed impegnarsi con rinnovati stimoli. La maggioranza resta unità nel perseguimento dei programmi stabiliti.

Credo che sia giusto in un regime di assoluta democrazia e rispetto per l’operato e le scelte dei singoli componenti, non solo della giunta ma dell’intera maggioranza, mantenere un atteggiamento di assoluta serenità, visto che tutti i consiglieri e gli assessori che fanno parte di questa maggioranza stanno dando esempio di massima lealtà e condivisone ai valori e ai programmi che questa amministrazione sta faticosamente ma con grande impegno portando avanti.

Mi spiace, ma se qualcuno ha anche solo ipotizzato che questo nuova composizione della mia compagine di governo cittadina potesse essere motivo di fratture interne resterà molto deluso In questa amministrazione contano i fatti e l’impegno profuso da ciascun consigliere o assessore.

Non ci si perde in inutili chiacchiere ma si punta d’ora in poi con un sempre più forte convincimento e portare a compimento tutti i progetti in cantiere e sono davvero molti, nonostante, da oltre un anno ormai siamo costretti a fronteggiare un’emergenza sanitaria senza precedenti che ha arrecato gravi problemi e, a volte, dei rallentamenti dell’azione amministrativa che comunque non si è mai fermata.

Nell’immediato futuro si procederà ad una verifica interna e ad un riallineamento dovendo ridistribuire compiti e deleghe lasciate dal gruppo dell’ex assessore Barbazza”.