Lista Tidei: "Urge verifica nella maggioranza di Santa Marinella" - Terzo Binario News

“Come Lista Tidei registriamo con soddisfazione l’adesione del giovane Consigliere Jacopo Iachini al nostro Gruppo consiliare.

La verifica politica che qui, ufficialmente chiediamo come Lista Tidei, quindi i consiglieri comunali Roberto Angeletti, Patrizia Befani, Jacopo Iachini e Danila Verzilli, fa quindi riferimento alla necessità di adattare l’azione di governo ai mutati riferimenti del quadro politico intervenuti dal giugno 2018 ad oggi.

Il Gruppo ha naturalmente come faro la scelta esercitata nelle ultime elezioni amministrative in cui Santa Marinella ha eletto come Sindaco Pietro Tidei e intende rafforzare l’azione della Giunta che lo coadiuva nella seconda parte della consiliatura, la più delicata ed importante in chiave di rilancio dell’attività amministrativa e conferma del programma elettorale, superando ambiguità e bivalenze che necessariamente si rifletterebbero sulle scelte che attendono S. Marinella.

Iniziamo con il confermare la nostra soddisfazione sulla prospettiva aperta dall’uscita dal Dissesto, avendo verificato che il bilancio di previsione è in linea con questa aspettativa largamente condivisa dai cittadini di S. Marinella e sottolineando che questo risultato, che verrà sancito dal prossimo Bilancio consuntivo 2020, ed è un grande passo per questa cittadina e può costituire una bella opportunità anche e soprattutto in epoca di crisi.

Proprio per questo è quanto mai opportuno intensificare l’azione di governo con un chiarimento del quadro politico nella sua principale espressione che è e resta la composizione della Giunta Comunale e i riferimenti dei vari assessori.

Affidiamo al Sindaco questo passaggio, fiduciosi che ne stabilirà le modalità e i tempi più appropriati.

Lista Tidei

(Consiglieri Roberto Angeletti, Patrizia Befani, Jacopo Iachini e Danila Verzilli)