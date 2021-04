Testa di Lepre: presto illuminazione pubblica a pannelli fotovoltaici - Terzo Binario News

“Questa mattina, insieme ai tecnici del mio assessorato, abbiamo effettuato un sopralluogo in via Pedroli a Testa di lepre”. Lo dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“Il sopralluogo era essenziale per verificare la fattibilità e segnare i punti dove posizionare dei nuovi sostegni con pannelli fotovoltaici – spiega Caroccia -. I pannelli ci consentiranno di realizzare una nuova illuminazione pubblica per le aree a maggiore flusso di persone e auto. Insieme ai tecnici e agli abitanti della zona abbiamo individuato come primi punti di installazione gli incroci tra via Pedroli e le vie laterali, oltre ai punti dove sono le abitazioni”.

“Questo è un primo intervento che farà da apri pista – conclude l’assessore -. Alla fine di questa prima tranche di lavori, valuteremo ulteriori ampliamenti. Inoltre ho dato mandato agli uffici di rafforzare la segnaletica stradale per contrastare il più possibile l’alta velocità di transito delle auto proprio su via Pedroli”.