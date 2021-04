Coldiretti consegna a Raggi 500 chili di prodotti per le famiglie in difficoltà - Terzo Binario News

Oltre 500 chili di prodotti Made in Italy sono stati consegnati oggi al Com​une di Roma Capitale da Coldiretti Lazio alla presenza del Presidente, David Granieri, insieme al direttore Sara Paraluppi e al suo collega della federazione capitolina, Giuseppe Casu.

L’iniziativa benefica, che porta in tavola la solidarietà a Pasqua e Pasquetta per le famiglie in difficoltà, rientra nell’ambito dell’operazione “A sostegno di chi ha più bisogno”, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese.

I pacchi alimentari sono stati consegnati alla sindaca, Virginia Raggi e all’assessore alle Politiche sociali, Veronica Mammì. Lunedì la spedizione del primo carico di aiuti alimentari è partita dal cortile di Palazzo Chigi, dopo la presentazione della presentazione al premier Mario Draghi. A beneficiarne saranno 20 mila famiglie in tutta Italia e oltre 4 mila solo nel Lazio, che in queste ore stanno ricevendo più di 750 pacchi alimentari, ognuno del peso di 50 chili.

“E’ la più grande operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano – spiega il presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri – quella che abbiamo avviato su tutto il territorio nazionale e nella nostra regione. In queste tutte le nostre federazioni provinciali sono impegnate nella distribuzione capillare che sta coinvolgendo i Comuni, le parrocchie e le associazioni, per raggiungere le persone che in questo periodo, a causa del lockdown, hanno avuto necessità anche di un pasto. All’interno dei pacchi alimentari sono presenti prodotti di eccellenza del Made in Lazio, affinché le famiglie che ne hanno bisogno in questo periodo di emergenza, ricevano cibo buono, sano e italiano”.

Un’operazione di solidarietà che in realtà non si è mai fermata e che ha preso il via lo scorso Natale, così come le numerose iniziative benefiche, che dall’inizio del lockdown sono state messe in atto da Coldiretti Lazio con la distribuzione di prodotti alle famiglie. Iniziative che proseguiranno in futuro anche con la collaborazione di Roma Capitale.

All’interno dei pacchi alimentari prodotti 100% Made in Italy come pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino.

L’iniziativa di Pasqua è stata resa possibile dalla partecipazione di: Conad, Bonifiche Ferraresi, Philip Morris, Eni, Snam, Intesa San Paolo, Generali, De Cecco, Cattolica Assicurazioni Grana Padano, Barilla, Enel, Confapi, Fondazione Tim, Inalca, De Rica, Pomì, Casillo Group, Mutti, Monte dei Paschi di Siena, Granarolo, Coprob, Virgilio, Parmigiano Reggiano, Casa Modena, Ismea, Fondazione Osservatorio Agromafie, Crea. ​