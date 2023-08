Terzo appuntamento a Bracciano con la grande vela • Terzo Binario News

Bracciano, 5 Agosto – Grandi evoluzioni in acqua per le tre prove odierne della regata internazionale organizzata dal Planet Sail a Bracciano.

La prima prova della giornata è iniziata alle 12.20 con condizioni meteo favorevoli e con un vento teso che inizialmente ha raggiunto anche i 17 nodi. Al termine del primo round i continui salti di direzione del vento hanno costretto il team dell’organizzazione a lavorare molto in acqua per riposizionare quasi completamente il campo di regata. Dopo un’attesa di quasi trenta minuti, con un nuovo tracciato, sono state disputate altre due bellissime prove con vento sostenuto intorno ai 13/14 nodi.

A dominare la terza giornata di gara sono stati i team stranieri, soprattutto nella prima prova che ha visto gli olandesi di NED 55, Benny e Jan Kouwenhoven, vincere di misura, mentre nella seconda e terza prova il primo posto è stato conquistato da Uti e Frank Thieme di GER 5082. Terzi nella classifica prima della discussione delle proteste l’equipaggio italiano della categoria Juniores ITA 16 composto da Adalberto Parra e Flavia Maltagliati.

Classifica Generale

1° – NED 55 Benny Kouwenhoven, Jan Kouwenhoven, Grand Master con 19 punti

2° – GER 5082 Uti Thieme, Frank Thieme, Master con 23 punti

3° – ITA 16 Adalberto Parra, Flavia Maltagliati, Juniores con 52 punti

La classifica generale aggiornata è consultabile sul sito racingrulesofsail.org inoltre tutte le regate potranno essere seguite in diretta sugli schermi messi a disposizione al Circolo Planet Sail e in streaming su youtube.

Per la giornata finale del 5 agosto le previsioni meteo indicano un netto miglioramento sulla zona del lago di Bracciano, condizione che permetterebbe lo svolgimento delle ultime due prove previste nel migliore dei modi. La cerimonia di premiazione si terrà nel pomeriggio verso le 17.00 al Circolo Velico Planet Sail, organizzatore della manifestazione, e vedrà presenti le autorità e la rappresentanza delle organizzazioni sportive che premieranno gli equipaggi delle categorie in gara.

Il programma della manifestazione e tutte le informazioni in tempo reale sono disponibili sull’account Instagram Planet Sail Bracciano.

Dove

Luogo della manifestazione sportiva: Circolo Planet Sail in Via del Porticciolo 1 a Bracciano

Motonave “Sabazia”: Molo Ex Idroscalo degli Inglesi, Lungolago G. Argenti di Bracciano.