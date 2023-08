Vela, a Bracciano secondo round per il 470 EUROPEAN TROPHY & WORLD MASTER’S CUP 2023 • Terzo Binario News

Tre le prove effettuate nella seconda giornata di regate della competizione internazionale organizzata dal Circolo Velico Planet Sail a Bracciano. Il sostegno di un inusuale vento mattutino da Sud ha permesso un inizio puntuale delle procedure di regata e la maggiore costanza del vento rispetto alla giornata precedente è venuta a mancare nella seconda e terza prova con una forte rotazione che ha portato ad una variazione nelle classifiche, costringendo gli equipaggi a rimanere molto concentrati per portare a casa la posizione guadagnata.

Terza prova molto combattuta e spettacolare con Nederland 55 dei fratelli Kouwenhoven che hanno fatto una partenza in contro starter esemplare e hanno combattuto tutta la regata contro l’equipaggio Gianfreda e Pierpaoli fino ad a concludere la gara con un arrivo al photo finish che ha visto trionfare gli olandesi veramente di poche lunghezze.

Primi nella graduatoria generale i gemelli Kouwenhoven su NED55 per la categoria Grand Master seguiti da GER5082 di Uti e Frank Thieme categoria Master. Due equipaggi italiani al terzo e quarto posto, rispettivamente con ITA 4552 di Gianfreda e Pierpaoli seguiti da ITA15 di Parra e Maltagliati in categoria Juniores. Primo equipaggio della categoria Apprentice il team svizzero di Julian Flessati e Claudia Lenggenhager.

La classifica generale aggiornata è consultabile sul sito racingrulesofsail.com

Tutte le regate potranno essere seguite in diretta sugli schermi messi a disposizione al Circolo Planet Sail e in streaming su youtube, inoltre il 4 agosto anche dalla Motonave Sabazia che offrirà l’esperienza del giro del lago e il passaggio nei pressi del campo di regata gratuitamente a tutti gli spettatori con partenza alle 15 dal molo Ex Idroscalo degli Inglesi, Lungolago G. Argenti di Bracciano e rientro alle 17.30 fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Grande attesa per la cerimonia di premiazione che si terrà il 5 agosto presso il circolo Velico Planet Sail organizzatore della manifestazione alla presenza delle autorità e dei rappresentanti delle organizzazioni sportive. Il programma della manifestazione e tutte le informazioni in tempo reale sono disponibili sull’account Instagram Planet Sail Bracciano.