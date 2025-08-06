Tenta uno stupro poi colpisce la ragazza con una chiave inglese, arrestato 19enne a Montalto • Terzo Binario News

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Tuscania, i militari della Stazione di Montalto di Castro hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 19enne di origine nordafricana per lesioni personali e violenza sessuale.

Intorno alle ore 03:30 del 26 luglio scorso, sul Lungomare Harmine a Montalto Marina, il giovane straniero ha aggredito un ragazzo minorenne con calci e pugni, colpendolo anche con una chiave inglese. Subito dopo, ha tentato un approccio sessuale con una ragazza, cercando di baciarla e palpandole i glutei, per poi colpirla con la medesima chiave inglese.

L’intervento del personale operante ha consentito di individuare prontamente e trarre in arresto il giovane che, dopo le formalità di rito e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Civitavecchia (RM).

L’attività, che si inserisce in un contesto più ampio dell’azione di prevenzione e contrasto dei reati in genere disposti dal Comando Provinciale di Viterbo, costituisce una concreta e decisa risposta ai reati derivanti dalla “mala movida” e conferma il costante impegno dell’Arma nelle attività di contrasto.