Morte dell’ispettore della Municipale di Cerveteri Fabio Morolli, l'annuncio della sindaca Gubetti • Terzo Binario News

“La città è in lutto!

Il cuore si stringe nel dover condividere una notizia che mai avrei voluto dare.

Una tragedia che ci lascia tutti senza parole.

A seguito di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la via Aurelia questa mattina presto, mentre si stava recando a Cerveteri per prendere servizio, ha perso la vita l’Ispettore Capo Fabio Morolli.

Lascia la moglie, un figlio adolescente, la madre e tante persone che gli hanno voluto bene.

Fabio era una persona di grandissime qualità, sotto ogni punto di vista. Un professionista competente, presente, capace, che svolgeva il proprio lavoro con serietà e profonda dedizione. Ma, soprattutto, era un uomo dal cuore immenso.

Sapeva ascoltare, comprendeva i bisogni delle persone e non si tirava mai indietro quando c’era da tendere una mano. Aveva la straordinaria capacità di stare vicino a chiunque avesse bisogno, con discrezione, empatia e umanità.

Non era soltanto un componente della Polizia Locale della nostra città: era un punto di riferimento, un esempio per tutti.

Lo si incontrava spesso anche con un’altra divisa: quella della Croce Rossa Italiana, di cui era volontario e uno dei più attivi sostenitori. Solo poche settimane fa l’avevo trovato alla sede della Croce Rossa di Santa Severa, in occasione della giornata della donazione del sangue: era lì, la domenica mattina, orgoglioso nella sua divisa da volontario, con il sorriso di sempre, a svolgere il suo servizio con passione e umiltà. Anche lì, come sempre, si donava senza riserve.

Come Sindaca, e prima ancora come cittadina, mi sento onorata e orgogliosa di averlo conosciuto.

In segno di lutto, le bandiere del Palazzo del Municipio saranno esposte a mezz’asta e tutti gli eventi in programma per questa sera saranno annullati.

Alla moglie, al figlio, alla madre e a tutti

coloro che lo hanno amato e stimato, ai colleghi della Polizia Locale e della Croce Rossa Italiana giungano da parte mia, del Vicesindaco e

Assessore alla Polizia Locale Riccardo

Ferri e dell’intera Amministrazione

Comunale, le più sentite condoglianze e la

nostra più profonda vicinanza

Buon viaggio, Fabio

Porteremo il tuo sorriso sempre con noi”.

la sindaca Elena Gubetti