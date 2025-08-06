Guasto al volo per Rio, i pompieri assistono i 300 passeggeri fatti scendere • Terzo Binario News

Alle ore 22 circa di ieri 5 agosto tre squadre aereoportuali dei Vigili del Fuoco sono intervenute all’interno del sedime aeroportuale di Fiumicino, per assistenza ai passeggieri di un aeromobile Air Bus 330.
Durante le procedure di sicurezza, è stata rilevata l’avaria di una delle valvole del carburante dell’Air Bus; in via precauzionale ,sono stati fatti scendere a terra i 296 passeggieri oltre ai 13 componenti dell’equipaggio.
Ripristinata l’avaria, l’aereo è decollato in direzione Rio de Janeiro.