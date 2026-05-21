Incidente sulla A12, verifica dei pompieri su due ponti a Torrimpietra • Terzo Binario News

Alle ore 8:10 la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sull’autostrada A12, al km 17, la squadra territoriale di Cerveteri (26/A), con il supporto dell’autoscala e del capo turno, per effettuare una verifica statica su due ponti.
L’intervento si è reso necessario a seguito dell’urto provocato dal braccio di un mezzo pesante durante il transito.
Non si registrano persone coinvolte. In via precauzionale, il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico veicolare fino al completamento delle verifiche tecniche e alla messa in sicurezza dell’area.
Sul posto presenti anche il personale di Autostrade e della Polizia Stradale per la gestione della viabilità e gli accertamenti di competenza.