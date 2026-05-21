Conto alla rovescia per il Picnic musicale di Tolfa Jazz: appuntamento domenica al Comunale Macchiosi • Terzo Binario News

Conto alla rovescia per uno dei due giorni, sui Monti della Tolfa, in cui la natura in autunno e prima dell’estate si risveglia con una luce diversa, più morbida, più vera. È domenica 24 maggio, data primaverile dei Picnic Musicali di Tolfa Jazz APS: un appuntamento nella suggestiva location a pochi chilometri dal centro del paese, il Comunale Macchiosi, che diventa un racconto collettivo, una storia che si scrive a più voci, distesi sull’erba, con il cielo come unico tetto.

Importante sapere che, soprattutto per le attività, bisogna prenotare entro domani.

Arrivare ai Picnic Musicali significa entrare in un paesaggio che non ha fretta. I prati si aprono come pagine bianche, le querce secolari offrono ombra e silenzio, e tra una radura e l’altra compaiono cavalli, asini e vacche maremmane allo stato brado che attraversano il territorio con la naturalezza di chi è sempre appartenuto a questo luogo. È un’immagine che resta negli occhi, ma soprattutto nel respiro: un respiro profondo.

I Picnic Musicali sono pensati per famiglie, camminatori, appassionati di musica, curiosi e amanti della natura. Il meteo annuncia sole e clima primaverile perfetto, ideale per vivere una giornata intera all’aria aperta, dall’alba al tramonto.

La mattinata prenderà forma con le escursioni: gruppi che si incammineranno tra boschi, abbazie medievali, templi etruschi, guidati da esperti che conoscono ogni sentiero come una storia da raccontare. I bambini, invece, diventeranno esploratori: con Supereroi del Bosco scopriranno i segreti degli alberi, dei suoni, degli animali. È un inizio che sa di avventura, di scoperta, di infanzia. E grandi e piccoli possono arrampicarsi sulla Big Bench, la grande panchina rosa che domanica i prati.Quei prati dove si fa musica dal vivo, con i concerti all’aperto, immersi nel verde, dove il pubblico ascolta sdraiato sull’erba, tra coperte, teli e un clima di festa che ricorda una piccola Woodstock tolfetana.

Ore 11 – Traindeville Un viaggio musicale che parte da Roma e arriva fino all’America Latina, tra fisarmonica, chitarre e percussioni.

Un viaggio musicale che parte da Roma e arriva fino all’America Latina, tra fisarmonica, chitarre e percussioni. Ore 16 – Francesca De Fazi & Gypsy Blues Band La “Roman Blues Woman” porta sui prati un blues potente, soul viscerale e omaggi ad Aretha Franklin e Janis Joplin.

E dopo i concerti ufficiali, la giornata si chiude con una Jam Session aperta a tutti: basta portare uno strumento per unirsi alla musica collettiva che accompagna il tramonto.

A pranzo, la baita del Comunale Macchiosi diventa un grande abbraccio collettivo. L’acquacotta, piatto simbolo di queste terre, arriva fumante, insieme alla brace, al vino locale, ai dolci preparati come una volta. È un momento semplice, ma proprio per questo prezioso: un pranzo che sa di casa, anche per chi non è di qui.

I Picnic Musicali non sono un evento da segnare in agenda: sono un’esperienza da custodire. Un giorno in cui la natura diventa musica, la musica diventa comunità e la comunità diventa memoria. Chi partecipa lo sa: si torna a casa con la sensazione di aver vissuto qualcosa di raro, di vero, di profondamente umano. E quest’anno, più che mai, sarà impossibile non lasciarsi coinvolgere.

Costi e prenotazioni

Adulti : €20 (concerti + pranzo) – €25 (escursione + concerti + pranzo) – €30 (MTB + concerti + pranzo)

: €20 (concerti + pranzo) – €25 (escursione + concerti + pranzo) – €30 (MTB + concerti + pranzo) Bambini (fino a 12 anni): €10 (pranzo) – €15 (escursione + pranzo)

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 22 maggio: 📧 info@tolfajazz.com 📞 389.8384355 🌐 www.tolfajazz.com/picnic-musicali Facebook: https://www.facebook.com/TolfaJazz.Official Instagram: https://www.instagram.com/tolfajazz

Partner: Comune di Tolfa, Cittaslow International, Komen Italia, I-Jazz, Jazz Takes The Green, Green Fest, Fondazione Ecosistemi Sponsor: Tecnofit