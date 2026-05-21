Ordinanza antincendi 2026 emessa a Ladispoli • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, in data 18 maggio 2026, il Sindaco Alessandro Grando ha firmato l’Ordinanza n. 68, contenente le disposizioni per la prevenzione del rischio di incendi boschivi e di vegetazione durante la stagione estiva.

L’ordinanza stabilisce, su tutto il territorio comunale e in particolare nelle aree a rischio o immediatamente adiacenti, il divieto assoluto di:

Accendere fuochi di qualunque tipo;

Far brillare mine o utilizzare esplosivi;

Usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per il taglio di metalli;

Utilizzare motori, fornelli o inceneritori che generino scintille o brace (eccetto per attività forestali autorizzate nel rispetto delle normative vigenti);

Usare il fuoco per aprire o ripulire i viali parafuoco;

Fumare o gettare fiammiferi, sigarette accese o altri materiali combustibili;

Eseguire qualsiasi operazione che possa generare pericolo, diretto o indiretto, di incendio.

Sono inoltre vietate:

Sono inoltre vietate: Attività pirotecniche di qualsiasi genere, inclusi fuochi d’artificio, razzi, lanterne volanti e altri articoli con fiamme libere;

La sosta di veicoli a motore su vegetazione secca;

Il transito o la sosta di veicoli su strade non asfaltate all’interno di aree boscate (salvo per mezzi di servizio o attività agro-silvo-pastorali regolamentate);

Il mancato sfalcio della vegetazione infestante o l’abbandono di rifiuti infiammabili, in particolare nei pressi di abitazioni e strutture.

L’ordinanza è rivolta a:

L’ordinanza è rivolta a: Gestori di ferrovie, Anas, Autostrade, enti idrici, Provincia e Consorzi di Bonifica;

Titolari di attività commerciali;

Proprietari e affittuari di terreni agricoli o incolti;

Enti e soggetti privati incaricati della gestione e manutenzione dei boschi;

Aziende dedicate allo stoccaggio di materiali.

Il Comune invita tutti i cittadini e i soggetti interessati a rispettare le disposizioni per garantire la sicurezza del territorio e prevenire situazioni di pericolo durante i mesi estivi.