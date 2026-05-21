Scuola, la “Don Milani” di Civitavecchia presenta la III edizione della “Notte Bianca della Legalità” • Terzo Binario News

L’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Civitavecchia presenta la III edizione della “Notte Bianca della Legalità”, appuntamento dedicato ai temi della legalità, dell’ambiente e della cittadinanza attiva, frutto del lavoro svolto dagli alunni durante l’intero anno scolastico nell’ambito del Progetto Legalità e Ambiente.

L’iniziativa si svolgerà nelle giornate del 21 e 22 maggio, oggi e domani coinvolgendo gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado attraverso spettacoli, mostre, musica, laboratori e momenti di riflessione.

Oggi, presso il plesso Calamatta, i bambini della scuola dell’infanzia e gli alunni della primaria proporranno esibizioni e attività dedicate al rispetto dell’ambiente e alla convivenza civile. Sarà inoltre visitabile la mostra didattica “I CARE” presso il Teatro Don Milani.

Domani, alla Cittadella della Musica, le classi terze della scuola secondaria presenteranno lavori sul tema delle dipendenze e i risultati di un questionario rivolto agli studenti del territorio. Nel pomeriggio prenderà il via la “Notte Bianca della Legalità” con performance artistiche e musicali, interventi delle associazioni LIBERA e “Antonio Caponnetto”, delle Forze dell’Ordine e il gran finale con la Filarmonica di Civitavecchia e la scuola di canto “Lorena Scaccia”.

L’evento rappresenta un’importante occasione di partecipazione e condivisione dei valori della legalità, della responsabilità e della cura del bene comune.